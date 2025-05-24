https://news.day.az/unusual/1755389.html В Китае капуцин с квадратной головой стал новой звездой соцсетей - ВИДЕО Самец черноголового капуцина живет в китайском зоопарке уже 10 лет, но популярность обрел только после того, как пользователи прозвали его "обезьяной с квадратным человеческим лицом". Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В Китае капуцин с квадратной головой стал новой звездой соцсетей - ВИДЕО
Самец черноголового капуцина живет в китайском зоопарке уже 10 лет, но популярность обрел только после того, как пользователи прозвали его "обезьяной с квадратным человеческим лицом".
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Хотя некоторые пользователи интернета называют Дачжуана "уродливо-милым", специалист по разведению капуцинов Чжан Чуньсюэ рассказала, что среди этих приматов квадратное лицо и крупное телосложение считаются стандартом красоты.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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