В Китае капуцин с квадратной головой стал новой звездой соцсетей

Самец черноголового капуцина живет в китайском зоопарке уже 10 лет, но популярность обрел только после того, как пользователи прозвали его "обезьяной с квадратным человеческим лицом".

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Хотя некоторые пользователи интернета называют Дачжуана "уродливо-милым", специалист по разведению капуцинов Чжан Чуньсюэ рассказала, что среди этих приматов квадратное лицо и крупное телосложение считаются стандартом красоты.

Представляем вашему вниманию данное видео:

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