https://news.day.az/unusual/1755328.html "Пикантный" танец медведя развеселил соцсети - ВИДЕО Медведь разогревает публику в Тунгусском заповеднике в Красноярском крае. Как передает Day.Az, камера застукала косолапого за весьма пикантным занятием: он не просто обтирал спинку о шест дерево, а исполнял настоящий танец, приседая и извиваясь.
"Пикантный" танец медведя развеселил соцсети - ВИДЕО
Медведь разогревает публику в Тунгусском заповеднике в Красноярском крае.
Как передает Day.Az, камера застукала косолапого за весьма пикантным занятием: он не просто обтирал спинку о шест дерево, а исполнял настоящий танец, приседая и извиваясь.
Строго говоря, это, скорее способ пометить территорию и показать другим медведям: "Здесь уже занято, проходите мимо!".
В добавок так он еще и шерсть засмаливает, чтобы комары с мошками не досаждали.
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