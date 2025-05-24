"Пикантный" танец медведя развеселил соцсети

Медведь разогревает публику в Тунгусском заповеднике в Красноярском крае.

Как передает Day.Az, камера застукала косолапого за весьма пикантным занятием: он не просто обтирал спинку о шест дерево, а исполнял настоящий танец, приседая и извиваясь.

Строго говоря, это, скорее способ пометить территорию и показать другим медведям: "Здесь уже занято, проходите мимо!".

В добавок так он еще и шерсть засмаливает, чтобы комары с мошками не досаждали.

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