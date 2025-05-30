5 человек попали в жуткую аварию в Билясуваре

В Билясуваре произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az, авария произошла на 186-м километре автомагистрали Алят-Астара. Грузовой автомобиль марки "Ford" столкнулся с легковым автомобилем марки "Opel". В результате аварии пострадали 5 человек, находившиеся в обоих транспортных средствах.

Пострадавшие госпитализированы в Билясуварскую районную центральную больницу.

Проводится расследование.