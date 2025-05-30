https://news.day.az/society/1756885.html 5 человек попали в жуткую аварию в Билясуваре В Билясуваре произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передает Day.Az, авария произошла на 186-м километре автомагистрали Алят-Астара. Грузовой автомобиль марки "Ford" столкнулся с легковым автомобилем марки "Opel". В результате аварии пострадали 5 человек, находившиеся в обоих транспортных средствах.
5 человек попали в жуткую аварию в Билясуваре
В Билясуваре произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az, авария произошла на 186-м километре автомагистрали Алят-Астара. Грузовой автомобиль марки "Ford" столкнулся с легковым автомобилем марки "Opel". В результате аварии пострадали 5 человек, находившиеся в обоих транспортных средствах.
Пострадавшие госпитализированы в Билясуварскую районную центральную больницу.
Проводится расследование.
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