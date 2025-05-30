https://news.day.az/world/1756833.html В ЮАР морской слон прогулялся по улицам и стал звездой дня - ВИДЕО Морской слон весом в две тонны прогулялся по улицам. Как передает Day.Az, в ЮАР заметили необычного прохожего - морской слон вышел из залива и неспешно направился в сторону торгового центра. Полиция попыталась остановить его машинами, но тот просто обнял один из патрульных автомобилей и пошёл дальше.
В ЮАР морской слон прогулялся по улицам и стал звездой дня - ВИДЕО
Морской слон весом в две тонны прогулялся по улицам.
Как передает Day.Az, в ЮАР заметили необычного прохожего - морской слон вышел из залива и неспешно направился в сторону торгового центра. Полиция попыталась остановить его машинами, но тот просто обнял один из патрульных автомобилей и пошёл дальше.
Животное сбилось с курса и, по словам экологов, могло быть истощено. В итоге морского гостя усыпили и аккуратно вернули к воде.
Ранее мы сообщали, что полчища жуков захлестнули российский регион.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре