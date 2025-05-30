В ЮАР морской слон прогулялся по улицам и стал звездой дня

Морской слон весом в две тонны прогулялся по улицам.

Как передает Day.Az, в ЮАР заметили необычного прохожего - морской слон вышел из залива и неспешно направился в сторону торгового центра. Полиция попыталась остановить его машинами, но тот просто обнял один из патрульных автомобилей и пошёл дальше.

Животное сбилось с курса и, по словам экологов, могло быть истощено. В итоге морского гостя усыпили и аккуратно вернули к воде.

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