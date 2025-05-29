Полчища жуков захлестнули российский регион

Жители омского микрорайона Большие Поля пожаловались на массовое нашествие жуков. Очевидцы начали публиковать в соцсетях видео с места событий.

Как передает Day.Az, кадры, размещенные в соцсетях, наглядно показывают масштабы происходящего.

Ранее мы сообщали, что в российском городе Владивосток пчёлы атаковали автомобили.