https://news.day.az/world/1756647.html Полчища жуков захлестнули российский регион - ВИДЕО Жители омского микрорайона Большие Поля пожаловались на массовое нашествие жуков. Очевидцы начали публиковать в соцсетях видео с места событий. Как передает Day.Az, кадры, размещенные в соцсетях, наглядно показывают масштабы происходящего. Ранее мы сообщали, что в российском городе Владивосток пчёлы атаковали автомобили.
Полчища жуков захлестнули российский регион - ВИДЕО
Жители омского микрорайона Большие Поля пожаловались на массовое нашествие жуков. Очевидцы начали публиковать в соцсетях видео с места событий.
Как передает Day.Az, кадры, размещенные в соцсетях, наглядно показывают масштабы происходящего.
Ранее мы сообщали, что в российском городе Владивосток пчёлы атаковали автомобили.
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