В российском городе пчёлы атакуют автомобили

В российском городе Владивосток пчёлы атаковали автомобили.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео:

Ранее сообщалось, что ряд городов России завалило снегом.