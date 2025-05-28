https://news.day.az/world/1756252.html В российском городе пчёлы атакуют автомобили - ВИДЕО В городе Владивосток пчёлы атаковали автомобили. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее сообщалось, что ряд городов России завалило снегом.
В российском городе пчёлы атакуют автомобили - ВИДЕО
В российском городе Владивосток пчёлы атаковали автомобили.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Ранее сообщалось, что ряд городов России завалило снегом.
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