https://news.day.az/world/1755988.html Ряд городов России завалило снегом - ВИДЕО Некоторые города России завалило снегом. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее в Сербии был зафиксирован майский снегопад.
Ряд городов России завалило снегом - ВИДЕО
Некоторые города России завалило снегом.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Ранее в Сербии был зафиксирован майский снегопад.
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