Майский снегопад в Сербии

Перевал Ябука и его окрестности в Сербии, расположенные на высоте около тысячи метров над уровнем моря над Приепольем, впервые в этом веке в мае покрылись снегом.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.