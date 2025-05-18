https://news.day.az/world/1753625.html

Майский снегопад в Сербии - ВИДЕО

Перевал Ябука и его окрестности в Сербии, расположенные на высоте около тысячи метров над уровнем моря над Приепольем, впервые в этом веке в мае покрылись снегом. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.