https://news.day.az/politics/1756950.html Милли Меджлис будет председательствовать в ПА ОИС - Дата В 2026 году Милли Меджлис будет председательствовать в Парламентской ассамблее Организации исламского сотрудничества (ПА ОИС). Как передает Day.Az, об этом сообщила председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова на прошедшем сегодня последнем заседании весенней сессии парламента.
Милли Меджлис будет председательствовать в ПА ОИС - Дата
В 2026 году Милли Меджлис будет председательствовать в Парламентской ассамблее Организации исламского сотрудничества (ПА ОИС).
Как передает Day.Az, об этом сообщила председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова на прошедшем сегодня последнем заседании весенней сессии парламента.
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