https://news.day.az/politics/1756950.html

Милли Меджлис будет председательствовать в ПА ОИС - Дата

В 2026 году Милли Меджлис будет председательствовать в Парламентской ассамблее Организации исламского сотрудничества (ПА ОИС). Как передает Day.Az, об этом сообщила председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова на прошедшем сегодня последнем заседании весенней сессии парламента.