https://news.day.az/world/1756898.html Сильнейший град со штормом ударил по Техасу - ВИДЕО Сильнейший град со штормом накрыл столицу американского штата Техас город Остин и его окрестности. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Сильнейший град со штормом ударил по Техасу - ВИДЕО
Сильнейший град со штормом накрыл столицу американского штата Техас город Остин и его окрестности.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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