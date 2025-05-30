Папе Римскому Льву XIV преподнесли необычный подарок

Папе Римскому Льву XIV подарили плюшевую версию самого себя.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ранее мы сообщали о новых подробностях образа жизни нового Папы Римского.