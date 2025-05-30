https://news.day.az/unusual/1756813.html Папе Римскому Льву XIV преподнесли необычный подарок - ВИДЕО Папе Римскому Льву XIV подарили плюшевую версию самого себя. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ранее мы сообщали о новых подробностях образа жизни нового Папы Римского.
Папе Римскому Льву XIV преподнесли необычный подарок - ВИДЕО
Папе Римскому Льву XIV подарили плюшевую версию самого себя.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ранее мы сообщали о новых подробностях образа жизни нового Папы Римского.
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