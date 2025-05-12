Стали известны подробности образа жизни нового Папы Римского

Журналисты New York Post (NYP) раскрыли детали роскошной жизни нового Папы Римского Льва XIV.

Как передает Day.Az, материал опубликован на сайте издания.

На торжественной инаугурации бывшему американскому кардиналу Роберту Преву вручат уникальный перстень, также известный как Кольцо рыбака, который ювелиры создают отдельного для каждого понтифика. Лев XIV получит кольцо 999 пробы, стоимость которого оценивается в 520 тысяч долларов. На украшении будет выгравировано имя Папы и изображение апостола Петра.

Кроме того, Папа Римский получит подступ к роскошным апартаментам в Апостольском дворце в Ватикане и уединенному дворцу в городе Кастель-Гандольфо - комплексу площадью 55 гектар с видом на озеро Альбано.

Вдобавок ожидается, что Лев XIV унаследует пуленепробиваемым электрокар Mercedes-Benz Popemobile белого цвета, оценочная цена которого также составляет 500 тысяч долларов.