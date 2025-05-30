Самолет президента Либерии совершил жесткую посадку

Самолет президента Либерии Джозефа Боакая совершил жесткую посадку.

Как передает Day.Az, об этом сообщила британская вещательная корпорация "Би-би-си".

У борта выявили неисправность шасси при приближении к взлетно-посадочной полосе, что привело к жесткой посадке. Лидер Либерии летел с мероприятий по случаю 50-летия Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) в Нигерии. Он не получил травм, уточнили журналисты.

В связи со случившимся все ночные рейсы в международном аэропорту Монровии отменены.

Управление аэропортами Либерии подтвердило "неприятную ситуацию, которая едва не привела к трагедии", с участием президентского самолета и объявило о проведении расследования.

"Инфраструктура взлетно-посадочной полосы полностью соответствует международным стандартам безопасности полетов", - сказали в ведомстве.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства.

Ранее мы сообщали, что самолет едва не задел землю крылом при посадке в Дублине.