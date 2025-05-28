Самолет едва не задел землю крылом при посадке в Дублине

Самолет едва не коснулся крылом земли во время приземления в аэропорту Дублина и попал на видео.

Как передает Day.Az, кадры с места событий появились в трансляции DubJet Aviation на YouTube.

На кадрах видно, как Airbus A320neo авиакомпании Lufthansa опустился на взлетно-посадочную полосу и опасно накренился на одно крыло из-за сильного ветра. Затем самолет разогнался и вновь поднялся в воздух.

Telegram-канал AviaNews уточняет, что посадка проходила 26 мая в аэропорту Дублина. Борт прибыл из Мюнхена и оказался в сложных метеоусловиях - порывы ветра в столице Ирландии достигали более 10 метров в секунду.

После неудачной стыковки с ВПП экипаж авиалайнера решил уйти на второй круг. Через 15 минут аэробус приземлился успешно. На борту лайнера могло находиться до 236 пассажиров.

Ранее мы сообщали, что самолет с пассажирами на борту получил удар молнией в небе.