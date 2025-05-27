Самолет с пассажирами на борту получил удар молнией в небе

Самолет авиакомпании Southwest Airlines с пассажирами на борту получил удар молнией в небе.

Как передает Day.Az, об этом сообщил канал CBS News.

25 мая американский лайнер выполнял рейс из Тампы в Денвер, США. Когда воздушное судно заходило на посадку в аэропорту прибытия, в него ударила молния.

Несмотря на произошедшее, приземление прошло благополучно, никто не пострадал. Самолет пришлось временно отстранить от эксплуатации, чтобы проверить на неисправности.

Ранее мы сообщали, что пассажир устроил истерику после отказа в посадке на рейс и попал на видео.