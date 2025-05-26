Пассажир устроил истерику после отказа в посадке на рейс и попал на видео

Пассажир авиакомпании American Airlines устроил истерику после отказа в посадке на рейс из-за большого количества ручной клади. Инцидент попал на видео, опубликованное в Instagram, на него обратил внимание британский таблоид Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что мужчина, который собирался лететь из США в Австралию, устроил скандал у выхода на посадку в международном аэропорту Лос-Анджелеса. На размещенных в сети кадрах герой ролика в шортах, сандалиях, с двумя небольшими чемоданами и рюкзаком спорит с сотрудниками воздушной гавани, преградившими ему путь. Затем пассажир разворачивается и уходит, с досады ударяя чемоданом по турникету.

Пользователи соцсети в комментариях осудили поведение путешественника. "Прошу как австралиец - вы можете оставить его там? Пожалуйста!", "И все это он делает в сандалиях", "Представьте, что сидите в среднем кресле во время 15-часового перелета рядом с ним", - написали возмущенные юзеры.