Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Хорватии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил премьер-министру Республики Хорватия Андрею Пленковичу поздравительное письмо по случаю Дня государственности Хорватии, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня государственности.

Укрепление построенных на добрых традициях отношений между Азербайджаном и Хорватией и их наполнение новым содержанием вызывают удовлетворение. Наш активный политический диалог, взаимные визиты на высшем и высоком уровнях и регулярные контакты создают хорошую основу для расширения сотрудничества в различных сферах.

В настоящее время Азербайджан и Хорватия успешно сотрудничают в торгово-экономической, гуманитарной сферах, в частности, в области разминирования. В то же время получило развитие и вышло на новый уровень сотрудничество в энергетическом секторе, являющееся одним из приоритетных направлений партнерства между двумя странами. Наше успешное взаимодействие в энергетической сфере положительно влияет на обеспечение энергетической безопасности Европы.

Верю, что в соответствии с волей наших народов традиционные дружественные отношения между нашими странами, сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах и наше стратегическое партнерство будут и впредь развиваться по восходящей линии и еще более укрепляться.

В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Хорватии постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.