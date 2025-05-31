1 июня в Приморском национальном парке пройдет волейбольный фестиваль.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, фестиваль, организованный Федерацией волейбола Азербайджана, состоится как в Баку, так и в регионах.

В мероприятии, посвященном 1 июня - Международному дню защиты детей, примут участие команды волейболистов в возрасте до 12 лет. Среди них будут организованы символические соревнования и различные игры.

Отметим, что целью фестиваля является повышение интереса детей к спорту, пропаганда здорового образа жизни, поощрение таких ценностей, как дружба и командный дух.