https://news.day.az/sport/1757071.html В Приморском национальном парке пройдет волейбольный фестиваль 1 июня в Приморском национальном парке пройдет волейбольный фестиваль. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, фестиваль, организованный Федерацией волейбола Азербайджана, состоится как в Баку, так и в регионах.
В Приморском национальном парке пройдет волейбольный фестиваль
1 июня в Приморском национальном парке пройдет волейбольный фестиваль.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, фестиваль, организованный Федерацией волейбола Азербайджана, состоится как в Баку, так и в регионах.
В мероприятии, посвященном 1 июня - Международному дню защиты детей, примут участие команды волейболистов в возрасте до 12 лет. Среди них будут организованы символические соревнования и различные игры.
Отметим, что целью фестиваля является повышение интереса детей к спорту, пропаганда здорового образа жизни, поощрение таких ценностей, как дружба и командный дух.
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