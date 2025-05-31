Масштабная выставка "Западный Азербайджан в культурной памяти" в Анкаре

В Музее живописи и скульптуры в Анкаре состоялось торжественное открытие художественной выставки "Западный Азербайджан в культурной памяти", в основу которой легли произведения из коллекции Национального музея искусств Азербайджана. Экспозиция посвящена 200-летию со дня рождения выдающегося художника, основоположника реалистической живописи в национальном изобразительном искусстве Мирзы Гадима Иревани (1825-1875), сообщили Day.Az в пресс-службе музея

Организаторами мероприятия выступили Министерство культуры Азербайджана, Министерство культуры и туризма Турции, Азербайджанский культурный центр в Анкаре, Национальный музей искусств Азербайджана, а также сам Музей живописи и скульптуры.

В церемонии открытия приняли участие делегация во главе с заместителем министра культуры Азербайджана Саадет Юсифовой, представители Министерства культуры и туризма Турции, а также Международной организации ТЮРКСОЙ.

С приветственными речами выступили Саадет Юсифова и заместитель министра культуры и туризма Турции Сердар Чам. В своих выступлениях они подчеркнули исключительное значение творческого наследия Мирзы Гадима Иревани в развитии азербайджанского изобразительного искусства, а также отметили важность сохранения исторической памяти и продвижения культурных ценностей через подобные выставки.

Директор Национального музея искусств Азербайджана Ширин Меликова рассказала о концепции выставки и об экспозиции, где представлены около 40 уникальных произведений из музейного собрания. Среди них - графические портреты Мирзы Гадима Иревани, а также репродукции настенных панно, некогда украшавших Сардарский дворец в Иреване. С помощью технологий искусственного интеллекта был воссоздан и чарующий интерьер самого дворца, что позволило зрителям глубже погрузиться в атмосферу эпохи.

Выставка включает также картины художников И.Занковского и Н.Грушева, запечатлевших Иреван в своих произведениях, серию работ "Беженцы" выдающегося живописца Бехруза Кенгерли, портретные работы народного художника Гусейна Алиева, а также образцы декоративно-прикладного искусства, отражающие изысканную атмосферу Иреванских дворцовых интерьеров.

В рамках открытия также состоялся показ художественно-документального фильма "Сон о рае", снятого по заказу Министерства культуры Азербайджана в рамках проекта "Творческий Азербайджан" и посвящённого 200-летнему юбилею Мирзы Гадима Иревани.

Выставка будет открыта для посетителей до 18 июля.