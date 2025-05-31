Азербайджан стремительно укрепил позиции на нефтяном рынке Греции

Греция в несколько раз увеличила импорт нефти из Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за январь-апрель текущего года из Азербайджана в Грецию было экспортировано 232,4 тыс. тонн сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 129 млн долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года этот показатель увеличился на 92,3 млн долларов США (в 3,5 раза) в стоимостном выражении и на 177,1 тыс. тонн (в 4,2 раза) в физическом объёме.

За отчётный период Греция заняла 9-е место среди стран - крупнейших импортёров азербайджанской нефти.

Отметим, что за январь-апрель 2025 года Азербайджан экспортировал в 17 стран 8,2 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на общую сумму 4,6 млрд долларов США.

Ранее мы сообщали, что цена азербайджанской нефти Azeri Light в итальянском порту Августа по базису CIF выросла на 1,35 доллара США или на 2 процента по сравнению с предыдущим показателем и составила 67,78 доллара за баррель.