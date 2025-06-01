"ПСЖ" впервые выиграл Лигу чемпионов

Французский "ПСЖ" впервые в своей истории стал победителем Лиги чемпионов.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в финальном матче главного футбольного еврокубка парижане разгромили миланский "Интер" со счетом 5:0.

Парижане открыли счет уже на 12-й минуте матча благодаря голу Хакими. А спустя восемь минут "ПСЖ" вновь пробил итальянцев - на этот раз отличился 19-летний Дуэ.

На 63-й минуте молодой талант Дуэ оформил дубль в ворота миланцев, доведя счет до 3:0.

Спустя 11 минут Хвича Кварацхелия забил четвертый гол в ворота "Интера" и снял все вопросы относительно победителя матча.

Впрочем, после этого ПСЖ не удовлетворился четырьмя голами и на 86-й минуте Мейюле в пятый раз пробил итальянцев.

Таким образом, "ПСЖ" впервые стал победителем Лиги чемпионов, неожиданно разгромив "Интер".

Финал Лиги чемпионов УЕФА

31 мая

23:00. ПСЖ - "Интер"- 5:0

Голы: Хакими 12, (1:0), Дуэ 20, (2:0), 63, (3:0), Кварацхелия 73, (4:0), Меюлю 86, (5:0)

Мюнхен, "Альянц Арена"