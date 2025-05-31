Религиозные деятели Турции и Грузии в Агдаме

Делегация религиозных деятелей Турции и Грузии в рамках визита в Азербайджан посетила освобожденный город Агдам, где ознакомится с разрушениями, совершенными здесь за 30 лет армянской оккупации, а также с историческими местами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, делегация посетит Агдамскую Джума-мечеть, комплекс Имарет и Аллею шехидов.

Будет предоставлена информация об актах вандализма, совершенных армянами против историко-культурного наследия Азербайджана в период оккупации.

Отметим, что визит, в котором принимают участие более 30 религиозных деятелей, продлится до 2 июня. Также делегация посетит Баку.