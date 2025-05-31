https://news.day.az/politics/1757121.html Религиозные деятели Турции и Грузии в Агдаме - ФОТО Делегация религиозных деятелей Турции и Грузии в рамках визита в Азербайджан посетила освобожденный город Агдам, где ознакомится с разрушениями, совершенными здесь за 30 лет армянской оккупации, а также с историческими местами.
Религиозные деятели Турции и Грузии в Агдаме - ФОТО
Делегация религиозных деятелей Турции и Грузии в рамках визита в Азербайджан посетила освобожденный город Агдам, где ознакомится с разрушениями, совершенными здесь за 30 лет армянской оккупации, а также с историческими местами.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, делегация посетит Агдамскую Джума-мечеть, комплекс Имарет и Аллею шехидов.
Будет предоставлена информация об актах вандализма, совершенных армянами против историко-культурного наследия Азербайджана в период оккупации.
Отметим, что визит, в котором принимают участие более 30 религиозных деятелей, продлится до 2 июня. Также делегация посетит Баку.
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