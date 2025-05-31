На Анталью обрушился торнадо

На турецкую Анталью обрушился торнадо, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сильнее всего от пронесшегося вихря пострадал район Газипаша. На кадрах, опубликованных изданием, видно порядка 70 разбитых теплиц в кварталах Гази и Бейобасы. С некоторых домов порывами ветра сорвало крыши. Вдобавок ураганным ветром в городе повалило немало деревьев, движение по некоторым автодорогам пришлось временно перекрыть. По словам очевидцев, торнадо продлился всего несколько минут. Жертв удалось избежать. В данный момент власти пытаются оценить ущерб от непогоды.