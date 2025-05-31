Азербайджан и Узбекистан расширяют взаимодействие в сфере юстиции

Министр юстиции Азербайджана Фарид Ахмедов в рамках визита в Узбекистан встретился с министром юстиции этой страны Акбаром Ташкуловым.

Как сообщили в субботу Day.Az в министерстве юстиции АР, в ходе встречи было отмечено, что многовековые дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Узбекистаном и сегодня успешно развиваются, особо подчеркнута роль Президентов Ильхама Алиева и Шавката Мирзиёева в укреплении этих связей.

Министры обсудили перспективы сотрудничества в сфере юстиции между двумя странами и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Также было подчеркнуто, что между государствами-членами в рамках Организации тюркских государств налажены успешные многосторонние отношения сотрудничества в этой сфере.

В ходе встречи стороны подписали "Программу сотрудничества между Министерством юстиции Азербайджанской Республики и Министерством юстиции Республики Узбекистан на 2025-2026 годы".

Согласно Программе сотрудничества, в 2025 и 2026 годах планируется проведение конкретных мероприятий по обмену опытом между министерствами юстиции Азербайджана и Узбекистана в области подготовки юристов, совершенствования нотариальной практики, цифровизации в сфере юстиции, законодательства, судебной экспертизы и других направлениях.