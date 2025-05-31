https://news.day.az/society/1757022.html Религиозные деятели из Турции и Грузии в Шуше - ФОТО По инициативе Государственного комитета по работе с религиозными структурами и Фонда пропаганды духовных ценностей при госкомитете религиозные деятели из Турции и Грузии прибыли в город Шуша.
Религиозные деятели из Турции и Грузии в Шуше - ФОТО
По инициативе Государственного комитета по работе с религиозными структурами и Фонда пропаганды духовных ценностей при госкомитете религиозные деятели из Турции и Грузии прибыли в город Шуша.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, делегация религиозных деятелей посетит исторические места города, в том числе мечети Юхары Говхар Ага, Ашагы Говхар Ага и Саатлы, а также Джыдыр дюзю.
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