Религиозные деятели из Турции и Грузии в Шуше

По инициативе Государственного комитета по работе с религиозными структурами и Фонда пропаганды духовных ценностей при госкомитете религиозные деятели из Турции и Грузии прибыли в город Шуша.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, делегация религиозных деятелей посетит исторические места города, в том числе мечети Юхары Говхар Ага, Ашагы Говхар Ага и Саатлы, а также Джыдыр дюзю.

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