Китай вооружит космическую станцию роботами
Китай планирует оснастить свою космическую станцию "Тяньгун" роботизированными системами для отражения потенциальных угроз со стороны неопознанных космических объектов. Об этом заявил старший научный сотрудник Национального центра космических наук в Пекине Сунь Чжибинь во время лекции в Нанкинском университете науки и технологий.
Как передает Day.Az, об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).
По словам ученого, в случае приближения подозрительного объекта к "Тяньгуну" или другим критически важным космическим аппаратам Китая будет задействован небольшой роботизированный манипулятор. Его задача - захватить нарушителя и оттолкнуть его на безопасное расстояние.
"Иногда другой космический корабль может намеренно сблизиться - возможно, просто для наблюдения, но даже это может помешать нашей работе", - пояснил Сунь Чжибинь.
В таких ситуациях Китай сначала анализирует намерения объекта, а затем принимает решение: уклониться, скорректировать орбиту или использовать робота для перехвата.
В декабре 2021 года Китай сообщил ООН о двух случаях, когда "Тяньгун" был вынужден совершать маневры уклонения из-за сближения со спутниками Starlink компании SpaceX. Согласно отчету, 1 июля 2021 года Starlink-1095 сошел с орбиты в 550 км и приблизился к станции на высоте около 380 км. Аналогичная ситуация произошла с Starlink-2305 21 октября 2021 года.
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