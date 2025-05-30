Трамп посоветовал Макрону выяснять семейные отношения за закрытыми дверями

Президент США Дональд Трамп рекомендовал своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону и его жене Брижит избегать выяснения отношений на публике.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, вопрос о том, какой "семейный совет" он бы дал Макрону после появления видеозаписи, на которой французскому лидеру фактически дает пощечину жена, был задан Трампу на пресс-конференции в Белом доме. "Убеждайтесь в том, что двери закрыты", - ответил глава американской администрации под смех присутствующих.

Ранее сообщалось, что Макрон получил пощечину от жены перед мировыми СМИ.