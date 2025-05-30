Сотни базовых станций обеспечат мобильную связь в Карабахе

В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях осуществляется вещание 9 телевизионных и 17 радиопрограмм через восстановленные радиотелевизионные станции вещания.

Как передает Day.Az, об этом сказал на очередном заседании рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям при Межведомственном центре Координационного штаба заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана, руководитель рабочей группы Рахман Гумметов.

Он отметил, что для организации услуг мобильной связи установлено в общей сложности 340 базовых станций.

"Телефонные и высокоскоростные интернет-услуги предоставляются в Шуше, Лачине, Физули, Зангилане, Агдаме, Ханкенди, Ходжалы, Кяльбаджаре и других районах", - сказал Р.Гумметов.