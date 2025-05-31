Пашинян & армянская церковь - балаган продолжается
В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о противостоянии Пашиняна и армянской церкви.
Day.Az представляет публикацию:
Как в принципе и ожидалось, противостояние Пашиняна и армянской церкви быстро обрастает разного рода персонажами, которых хлебом не корми - дай себя прорекламировать.
Забавно, но армСМИ сейчас одного за другим опрашивают настоятелей монастырей, священников и других представителей церкви, чтобы далее публиковать их комментарии против Пашиняна. Есть вполне обычные, есть конструктивные, а какой-то чувак из Мармашенского монастыря заявил даже, что они "вышвырнут Пашиняна очень грубо", если тот явится в их обитель.
Пашиняновские активисты между тем продолжают публиковать посты и комментарии против католикоса и его приспешников.
В общем, пока что обе стороны тупо кидаются друг в друга помидорами. Какая страна - такая у нее и политика.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре