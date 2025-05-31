Пашинян & армянская церковь

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о противостоянии Пашиняна и армянской церкви.

Day.Az представляет публикацию:

Как в принципе и ожидалось, противостояние Пашиняна и армянской церкви быстро обрастает разного рода персонажами, которых хлебом не корми - дай себя прорекламировать.

Забавно, но армСМИ сейчас одного за другим опрашивают настоятелей монастырей, священников и других представителей церкви, чтобы далее публиковать их комментарии против Пашиняна. Есть вполне обычные, есть конструктивные, а какой-то чувак из Мармашенского монастыря заявил даже, что они "вышвырнут Пашиняна очень грубо", если тот явится в их обитель.

Пашиняновские активисты между тем продолжают публиковать посты и комментарии против католикоса и его приспешников.

В общем, пока что обе стороны тупо кидаются друг в друга помидорами. Какая страна - такая у нее и политика.