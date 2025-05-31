Германия начинает размещение войск за пределами страны

Германия впервые с окончания Второй мировой войны размещает свои регулярные войска на постоянной основе за пределами страны - в Литве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Military Watch Magazine, Бундесвер приступил к развертыванию новой 45-й танковой бригады на территории Литвы, разместив основные силы в столице республики - Вильнюсе.

Решение о размещении немецкого контингента было закреплено в декабре 2023 года, когда министры обороны Германии и Литвы - Борис Писториус и Арвидас Анушаускас - подписали в Вильнюсе соответствующий план действий. Согласно договорённостям, формирование соединения должно быть завершено к 2027 году.

Первые подразделения начали прибывать в Литву в 2025 году. Ожидается, что на полигоне Руднинкай немецкая бригада пройдёт полный цикл подготовки и достигнет оперативной готовности в течение ближайших двух лет.

Контингент составит около 5 000 военнослужащих, к которым присоединятся члены их семей. По информации литовского Минобороны, Германия перебросит в регион полноценную тяжёлую бригаду, включающую три манёвренных батальона, а также необходимые логистические и боевые подразделения обеспечения.