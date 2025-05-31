Из "Шамахы" в "Сабах"

"Шамахы" объявил о решении относительно еще одного игрока.

Согласно информации, предоставленной клубом İdman.biz, региональный представитель расстался с Фахри Мамедли.

20-летний полузащитник, у которого истек срок аренды, вернулся в свой клуб "Сабах".