https://news.day.az/sport/1757136.html Из "Шамахы" в "Сабах" "Шамахы" объявил о решении относительно еще одного игрока. Согласно информации, предоставленной клубом İdman.biz, региональный представитель расстался с Фахри Мамедли. 20-летний полузащитник, у которого истек срок аренды, вернулся в свой клуб "Сабах".
Из "Шамахы" в "Сабах"
"Шамахы" объявил о решении относительно еще одного игрока.
Согласно информации, предоставленной клубом İdman.biz, региональный представитель расстался с Фахри Мамедли.
20-летний полузащитник, у которого истек срок аренды, вернулся в свой клуб "Сабах".
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