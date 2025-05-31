https://news.day.az/society/1757130.html Последние данные о состоянии подорвавшегося на мине в Геранбое 31 мая 2025 года около 13:30 мужчина, 1980 года рождения, был госпитализирован в отделение неотложной медицинской помощи Геранбойской центральной районной больницы в связи со взрывом мины. Об этом в субботу сообщили Trend в TƏBİB, передает Day.Az. Отмечается, что пострадавшему был поставлен диагноз "травматическая ампутация левой стопы".
Последние данные о состоянии подорвавшегося на мине в Геранбое
31 мая 2025 года около 13:30 мужчина, 1980 года рождения, был госпитализирован в отделение неотложной медицинской помощи Геранбойской центральной районной больницы в связи со взрывом мины.
Об этом в субботу сообщили Trend в TƏBİB, передает Day.Az.
Отмечается, что пострадавшему был поставлен диагноз "травматическая ампутация левой стопы".
"В настоящее время лечение пациента продолжается в отделении неотложной медицинской помощи больницы. Его состояние здоровья оценивается как средней тяжести", - говорится в сообщении TƏBİB.
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