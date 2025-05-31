Последние данные о состоянии подорвавшегося на мине в Геранбое

31 мая 2025 года около 13:30 мужчина, 1980 года рождения, был госпитализирован в отделение неотложной медицинской помощи Геранбойской центральной районной больницы в связи со взрывом мины.

Об этом в субботу сообщили Trend в TƏBİB, передает Day.Az.

Отмечается, что пострадавшему был поставлен диагноз "травматическая ампутация левой стопы".

"В настоящее время лечение пациента продолжается в отделении неотложной медицинской помощи больницы. Его состояние здоровья оценивается как средней тяжести", - говорится в сообщении TƏBİB.