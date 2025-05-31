WhatsApp прекращает поддержку миллионов iPhone и Android

С 1 июня 2025 года WhatsApp прекращает поддержку ряда устаревших смартфонов, включая популярные модели iPhone и устройства на базе Android.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", об этом пишет портал 9to5Mac.

Начиная с 1 июня WhatsApp перестанет работать на устройствах под управлением iOS 15.1 и Android 5.1 и более старых версий. В случае Android это решение повлияет на сотни моделей, тогда как среди смартфонов Apple поддержки лишатся iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6 Plus.

Как отмечает 9to5Mac, некоторые издания также упоминают iPhone 6s, 6s Plus и SE первого поколения, однако эти модели поддерживают обновление до iOS 15.8.4. Если она установлена, мессенджер продолжит работать.

Хотя перечисленные смартфоны давно утратили статус актуальных, ими по-прежнему продолжают пользоваться миллионы людей по всему миру.

Владельцам старых устройств рекомендуют обновить операционную систему, если это возможно. В случае если важно продолжать пользоваться мессенджером, но обновление невозможно, следует сменить гаджет на более актуальный.

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