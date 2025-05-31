Названы пять ключевых нововведений в Android 16

Портал 4PDA разобрал пять самых главных нововведений, которые появились в Android 16.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", первая новая функция - система уведомлений в реальном времени Live Updates, которая работает по аналогии с Live Activities в iOS. Решение актуально для отслеживания доставки, поездок в такси или счета в спортивных матчах без необходимости заходить в соответствующие приложения. Уведомления будут отображаться не только в шторке, но и на экране блокировки и Always-On Display. Разработчики смогут добавлять элементы управления - например, кнопки вызова или чаевых.

Ранее подобные функции внедрялись производителями через собственные оболочки, но теперь появится универсальный стандарт на уровне ОС, что должно ускорить распространение функции среди сторонних сервисов.

Второе и не менее значимое нововведение - это обновленный дизайн Material 3 Expressive для смартфонов, планшетов и других устройств под управлением Android. Обновление не является полным редизайном, но предполагает заметные улучшения в анимации, интерактивных элементах, шрифтах и тактильной отдаче. Обновленный дизайн не будет доступен в момент запуска Android 16 и появится позднее - предположительно, в квартальном обновлении после презентации Pixel 10.

Кроме того, в Android 16 устраняет одно из ограничений прошлых версий - теперь технология Ultra HDR будет работать и с фотографиями в формате HEIC, который активно используется благодаря лучшему соотношению качества и размера файлов по сравнению с JPEG. Поддержка расширенного динамического диапазона позволит сохранять больше визуальных деталей и обеспечит корректную совместимость с SDR-дисплеями.

Также обновят панель управления настройками в Android 16, которая получила переработанный интерфейс с возможностью изменять размер переключателей и управлять Wi-Fi или Bluetooth одним касанием. Плитки стали более компактными, а при раскрытии панели на весь экран фон теперь размывается, создавая эффект глубины.

Последнее нововведение в топе - централизованный модуль Advanced Protection, агрегирующий важные функции безопасности. Среди них - защита от кражи, блокировка в офлайн-режиме, автоматическая перезагрузка при бездействии и защита USB-подключений.

Хотя Android 16 будет официально выпущен 3 июня, некоторые функции будут внедрены позже.

Ранее сообщалось, что Apple откажется от кнопок в своих смартфонах, планшетах и часах.