Apple откажется от кнопок в своих смартфонах, планшетах и часах

Apple возобновила работу над внедрением сенсорных кнопок с виброоткликом в iPhone, iPad и Apple Watch. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", пишет портал MacRumors.

Проект по внедрению сенсорных кнопок под названием Project Bongo изначально планировался к реализации в iPhone 15 Pro в 2023 году. Основным преимуществом технологии является отказ от механических компонентов: это снижает износ и позволяет распознавать силу нажатия, что открывает различные функции для одной кнопки. Однако на позднем этапе разработки инициатива была отложена, а затем и вовсе приостановлена.

Тем не менее, по данным инсайдера, Apple не отказалась от идеи окончательно. Более того, в компании вновь активизировали работу над технологией, рассматривая возможность внедрения тактильных кнопок во всю продуктовую линейку, включая планшеты и умные часы.

Как отмечает Instant Digital, основным сдерживающим фактором остается не стоимость производства, а проблемы с точностью срабатывания. На текущем этапе конструкция кнопок встроена в рамку устройства и не обеспечивает привычного тактильного "отклика" при нажатии. Apple, в свою очередь, стремится максимально приблизить пользовательский опыт к ощущению традиционной механической кнопки, как это было с кнопкой "Домой" в iPhone 7.

Предполагается, что сенсорные кнопки могут появиться в iPhone 17.

Ранее сообщалось, что Apple представит iPhone 17 Air с лёгким корпусом и улучшенной батареей.