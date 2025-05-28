Apple представит iPhone 17 Air с лёгким корпусом и улучшенной батареей

Вес сверхтонкого iPhone 17 Air составит около 146 граммов. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Majin Bu, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источнику, ключевым фактором снижения веса станет отказ от титановой рамки в пользу авиационного алюминия, который значительно легче. Так, вес алюминиевого шасси оценивается в 25-30 г, OLED-дисплея - около 35 г, задней стеклянной панели - 15 г, аккумулятора - 35 г, камеры - 5-7 г, материнской платы - 10-12 г, тогда как остальные компоненты, включая MagSafe-модуль, будут весить еще около 10-12 г.

Также инсайдер заявил, что iPhone 17 Air получит кремний-углеродную батарею. Хотя точная емкость пока неизвестна, большинство источников сходятся на диапазоне 2 800-2 900 мАч. Такое ограничение позволит Apple достичь толщины корпуса 5,5 мм, что делает смартфон самым тонким в своем классе.

При этом Apple, по слухам, рассматривает возможность выпуска фирменного чехла-павербанка с дополнительной батареей.

По слухам, iPhone 17 Air получит OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, чип Apple A19 и 8 ГБ оперативной памяти. На задней панели разместится одна камера на 48 Мп, а спереди - селфи-камера на 24 Мп. Устройство будет оснащено Dynamic Island с Face ID, беспроводной зарядкой и поддержкой только eSIM.