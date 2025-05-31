Трамп о том, кто подписывал указы при администрации Джо Байдена

Американский лидер Дональд Трамп считает, что практически все указы и меморандумы при администрации Джо Байдена подписывал не президент.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Трамп комментировал предположения о том, что многие документы были подписаны не лично Байденом, а, возможно, кем-то из его ближайших помощников. Имеются в виду руководители аппарата Белого дома, имевшие доступ к электронной подписи Байдена. "Как я понял, за него почти все подписывали. Это весьма опасно. Это означает, что вы не президент, кто бы ни подписывал [документы вместо Байдена]. И мы думаем, что знаем, кто это, и на самом деле это был не один человек, но президентство заключается не в этом", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме, проведенной вместе с возвращающимся в частный сектор куратором ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) Илоном Маском.

Ранее сообщалось, что в США намерены выяснить, кто руководил страной вместо Байдена.