ТуранБанк совместно с агентством DOST осчастливили детей из уязвимых слоев населения

Придерживаясь принципов социально ответственного банкинга, ТуранБанк подписал очередную благотворительную акцию к 1 Июня - Международному дню защиты детей.

Так, в рамках программы "Добровольный DOST" агентства DOST, банк провел мероприятие при поддержке Центра инклюзивного развития и творчества DOST, направленное на содействие социальной интеграции детей с аутизмом, синдромом дауна, а также детей из семей шехидов, развитие их творческих способностей и навыков, а также привлечение внимания общества к их правам и потребностям в связи с 1 Июня - Международным днем ​​защиты детей.

Акция, в которой приняли участие 50 детей из уязвимых категорий, продолжилась по 3 направлениям. Под названием "Раскрась мир в свой цвет" дети рисовали картины, отражающие миры их мечтаний, на большом глобусе из пенопластового материала, а во второй части мероприятия с детьми проводились занятия по экотерапии во дворе Центра инклюзивного развития и творчества DOST и высаживались цветы. В третьей части мероприятия состоялся танцевальный мастер-класс под названием "Ритм для всех". В конце детям вручили различные подарки по их пожеланиям.

Следует отметить, что ТуранБанк постоянно держит в центре внимания уязвимые слои населения и поддерживает их в рамках программы Корпоративной социальной ответственности. Отныне Банк продолжит свои проекты по поддержке детей, которые являются нашим будущим, в том числе свои акции по удовлетворению потребностей социально уязвимых слоев населения.

ТуранБанк

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