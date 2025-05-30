https://news.day.az/politics/1756940.html В Азербайджане обновлен состав ряда окружных избирательных комиссий Внесены изменения в состав некоторых окружных избирательных комиссий. Как передает Day.Az, об этом было сообщено на состоявшемся сегодня заседании Центральной избирательной комиссии Азербайджана.
В Азербайджане обновлен состав ряда окружных избирательных комиссий
Внесены изменения в состав некоторых окружных избирательных комиссий.
Как передает Day.Az, об этом было сообщено на состоявшемся сегодня заседании Центральной избирательной комиссии Азербайджана.
Согласно информации, после обсуждений ЦИК приняла решение об изменении состава окружных избирательных комиссий Хачмазского сельского избирательного округа №58 и Кюрдамирского избирательного округа №62.
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