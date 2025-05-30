Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту Объединенных Арабских Эмиратов
30 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Объединенных Арабских Эмиратов Шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В ходе телефонного разговора главы государств выразили удовлетворение развитием связей, особо подчеркнули взаимные визиты на высоком уровне между двумя странами и расширение торгово-экономического сотрудничества.
Президент Ильхам Алиев напомнил, что вчера принял делегацию бизнесменов Объединенных Арабских Эмиратов, и коснулся состоявшихся плодотворных обсуждений.
Во время телефонного разговора с удовлетворением было подчеркнуто, что Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты тесно сотрудничают и постоянно поддерживают друг друга в рамках международных организаций, состоялся обмен мнениями о перспективах связей и будущих контактах.
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