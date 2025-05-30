Подготовлены проекты строительства газопровода "Миндживан–Агбенд"

Подготовлены проектные документы по строительству газопровода "Миндживан-Агбенд" и Газорегуляторного пункта "Агбенд".

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил первый заместитель главы Управления экспорта газа Сархан Бабашов на заседании "Рабочей группы по вопросам энергоснабжения".

Он отметил, что в программе капитальных вложений 2025 года предусмотрено строительство объекта.

"Для проведения строительных работ, в соответствии с выбором маршрута газопроводного коридора и места строительства газотранспортного пункта, письмом № 4-2-12/2-187/2025 от 18 февраля 2025 года был направлен запрос Государственному комитету по градостроительству и архитектуре (ГКГА) для выделения земельных коридоров и участков", - добавил С.Бабашов.