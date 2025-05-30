Азербайджанский театр оперы и балета отметил День независимости грандиозным концертом

Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета представил великолепную концертную программу в честь Дня независимости, сообщает Day.Az.

Торжественный концерт во Дворце Гейдара Алиева начался с гимна Азербайджана в исполнении симфонического оркестра и хора театра. Затем минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность страны.

В концертной программе приняли участие симфонический оркестр под управлением главного дирижёра, заслуженного артиста Эйюба Гулиева, хор театра под руководством главного хормейстера, заслуженного деятеля искусств Севиль Гаджиевой, балетная труппа, а также известные вокалисты.

Вечер украсили выступления народных артистов Назакет Теймуровой, Гюльназ Исмайловой, Гюльяз Мамедовой, Эльчина Гашимова, заслуженных артистов Илахи Эфендиевой, Гюлюстан Алиевой, Тайяра Байрамова, Илькина Ахмедова, Арзу Алиевой, Джахангира Гурбанова, Фарида Алиева, Эльнура Ахмедова, Эльнура Зейналова, Анара Микаилова, Макара Ферштандта, солистов Фатимы Джафарзаде, Гюльзар Фараджовой, Атеша Гараева, Орхана Джалилова, Фуада Азиззаде, Мирели Сарызаде, Талеха Яхьяева, Фахмина Ахмедли, Аян Эйвазовой, Лианы Мирабдуллаевой, музыкантов Международного центра мугама - заслуженного артиста Чинары Гейдаровой (канон), Васифа Юсибли (уд), Амиля Мустафаева (нагара), а также заслуженных артистов Алиага Садиева (тар) и Хайяма Мамедова (кяманча).

В программу концерта вошли произведения великих азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Ниязи, Тофига Гулиева, Рауфа Гаджиева, Полада Бюльбюльоглу, Муслима Магомаева, Шафиги Ахундовой, Бахрама Насибова, Алибабы Мамедова, а также народные песни и хореографические композиции из балетов Узеира Гаджибейли, Рауфа Гаджиева и Полада Бюльбюльоглу, встреченные бурными аплодисментами. Ведущей концерта была Самира Мустафаева, режиссёром - главный режиссёр театра, заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев.

Этот вечер стал настоящим гимном азербайджанской культуре - торжеством искусства, патриотизма и вдохновения, который надолго останется в памяти всех, кто стал его свидетелем.

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