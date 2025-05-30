В Азербайджане установлены штрафы за неопровержение в срок недостоверной рекламы

В Азербайджане цифровая платформа-влиятель, не опровергшая недостоверную рекламу в установленный срок, будет оштрафована.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в изменении в Кодекс об административных проступках, указ о применении которого подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно изменению, за непредставление опровержения недобросовестной, неточной или скрытой рекламы в срок, установленный соответствующим органом Исполнительной власти, либо за несоблюдение условий публикации опровержения, на физических лиц будут наложены штрафы на сумму от тридцати до пятидесяти манатов, на должностных лиц - от двухсот пятидесяти до четырехсот манатов, на юридических лиц - от одной тысячи пятисот до двух тысяч манатов.