В Азербайджане установлены штрафы за неопровержение в срок недостоверной рекламы - Указ
В Азербайджане цифровая платформа-влиятель, не опровергшая недостоверную рекламу в установленный срок, будет оштрафована.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в изменении в Кодекс об административных проступках, указ о применении которого подписал Президент Ильхам Алиев.
Согласно изменению, за непредставление опровержения недобросовестной, неточной или скрытой рекламы в срок, установленный соответствующим органом Исполнительной власти, либо за несоблюдение условий публикации опровержения, на физических лиц будут наложены штрафы на сумму от тридцати до пятидесяти манатов, на должностных лиц - от двухсот пятидесяти до четырехсот манатов, на юридических лиц - от одной тысячи пятисот до двух тысяч манатов.
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