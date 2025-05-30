Книжная культура Азербайджана представлена в Грузии

В Тбилиси открылся XXVII Международный книжный фестиваль, где впервые Азербайджан представлен национальным стендом, сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.

Стенд организован при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики и посольства Азербайджана в Грузии.

В состав делегации от Азербайджана вошли известные издатели и писатели. Национальный стенд демонстрирует более 200 изданий в 83 наименованиях, отражающих богатую историю, культуру, литературу и современное развитие Азербайджана.

В первый день фестиваля, организованного Ассоциацией грузинских издателей и книготорговцев, прошла панельная дискуссия, посвящённая книжной культуре Азербайджана. В обсуждении приняли участие советник министра культуры Азербайджана, писатель и кинодраматург Орхан Фикретоглу, писательницы Сахиле Яя и Севиндж Эльсевер, а также основатель издательства MIMTA Кянан Шабиев.

В ходе дискуссии была освещена историческая эволюция и современные достижения азербайджанской литературы. Особое внимание было уделено роли книги и литературы в изучении и укреплении дружбы между азербайджанским и грузинским народами, а также их общей культурной истории.

По окончании обсуждения представители публики задавали вопросы. В своем выступлении председатель Дома грузинских писателей Кети Думбадзе отметила планы по реализации совместных литературных проектов с Азербайджаном.

Во второй день в Национальной библиотеке Грузии состоялось торжественное открытие постоянного "Уголка азербайджанской литературы".

В мероприятии приняли участие посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, советник министра культуры Азербайджана Орхан Фикретоглу, директор Азербайджанской национальной библиотеки Керим Таиров, руководство Национальной библиотеки Грузии, представители интеллигенции и общественности.

Керим Таиров отметил, что в Азербайджанской национальной библиотеке с 2009 года действует "Уголок грузинской литературы". Подчеркнуто, что подобные инициативы способствуют дальнейшему укреплению культурных связей между народами. В "Уголке азербайджанской литературы" представлено более 200 изданий, которые будут регулярно пополняться новыми литературными произведениями.

Отмечено, что данный уголок стал шестым постоянным представлением азербайджанской литературы за рубежом за последние два года, и работа в этом направлении будет продолжена. Участники отметили значение культурных связей между Азербайджаном и Грузией.