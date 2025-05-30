На Землю обрушится новая магнитная буря

Математические модели прогнозируют возобновление магнитных бурь в ближайшие часы.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики Российской академии наук (РАН).

Уточняется, что в мае минувшего года шторм продолжался 39 часов и достигал высшего балла G5. Согласно заявлению, данный показатель является крупнейшим за 20 лет.

Отмечается, что на текущий момент магнитное поле находится на желтом уровне, которое характеризует его состояние как возбужденное.

По словам ученых, последняя зарегистрированная магнитная буря стала самой продолжительной за год.

Ранее мы сообщали, что магнитная буря, начавшаяся более суток назад, все еще сохраняется.