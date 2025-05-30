Азербайджан и Хорватия укрепляют стратегическое партнёрство

Азербайджан и Хорватия углубляют стратегическое партнёрство.

Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев в рамках приёма, организованного по случаю Дня государственности Республики Хорватия.

В ходе выступления он отметил, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Хорватией. За это время связи между странами развивались в различных сферах.

По его словам, энергетический сектор играет ключевую роль в экономическом сотрудничестве.

"Спрос Хорватии на нефтегазовую продукцию полностью обеспечивается Азербайджаном. Впервые в прошлом году азербайджанский природный газ поступил в Хорватию", - сказал замминистра.

Он также выразил признательность за поддержку со стороны Хорватии в вопросах разминирования освобождённых территорий Азербайджана. Кроме того, была отмечена важность культурных и образовательных обменов между двумя странами.

"Мы уверены, что дружественные и стратегические отношения между Азербайджаном и Хорватией будут и дальше укрепляться", - добавил Фариз Рзаев.