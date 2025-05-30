В Азербайджане разрабатывается проект по применению ИИ в энергетике

Ведутся работы над новым пилотным проектом, связанным со снижением энергопотребления с применением искусственного интеллекта (ИИ) в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции Фариз Джафаров, выступая на церемонии открытия проекта "Национальная программа" в рамках "Академии 4Sİ".

Он отметил, что одним из основных направлений сотрудничества со Всемирным экономическим форумом является искусственный интеллект.

"В настоящее время мы работаем над пилотным проектом, связанным с применением искусственного интеллекта в энергетическом секторе. Основная цель проекта - снижение энергопотребления за счёт внедрения ИИ. У нас есть местные партнёры. Мы сотрудничаем с несколькими компаниями, а также с сетями супермаркетов, чтобы привнести этот положительный мировой опыт в Азербайджан и, в свою очередь, представить успешный азербайджанский опыт международному сообществу в рамках Давосского форума в январе следующего года", - сказал Ф.Джафаров.

По его словам, помимо этого, при Всемирном экономическом форуме действует Альянс по управлению искусственным интеллектом, в котором участвуют представители самых известных компаний мира.

"Азербайджан является членом этой группы, принимает участие в обсуждениях, становится свидетелем проходящих дискуссий и делится собственным опытом. Кроме того, в настоящее время в министерстве экономики, при координации Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции, реализуется проект по внедрению искусственного интеллекта в деятельность колл-центра. В рамках проекта с применением ИИ анализируются входящие звонки граждан, выявляется тематика обращений, подготавливаются соответствующие ответы. Одновременно определяются уровень эффективности сотрудников, их манера общения и потребности в обучении - все это осуществляется с помощью искусственного интеллекта.

Параллельно ведётся работа над созданием чат-бота. В ближайшие годы планируется внедрение системы, позволяющей гражданам быстро получать ответы на свои вопросы через чат-бот. Ведутся также работы по созданию необходимой инфраструктуры. Министерством экономики уже приобретён первый в стране суперкомпьютер. Его значение заключается в том, что для обработки, анализа и использования больших объёмов данных необходима мощная технологическая база - и такая база уже создана.

Вчера мы провели встречу с представителями государственных структур, частного сектора и гражданского общества. Обсуждалось, каким образом они смогут использовать эту платформу, и какие возможности по применению искусственного интеллекта могут быть реализованы в Азербайджане в рамках государственно-частного партнёрства. Мы получили множество предложений и в ближайшие дни сделаем дополнительные заявления", - добавил он.

Ранее мы сообщали, что в bp раскрыли долю проектов, связанных с охраной окружающей среды.