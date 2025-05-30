В бакинском суде объявлены имена армянских военных, причастных к ракетному обстрелу Гянджи

30 мая продолжилось открытое судебное заседание по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, при изучении документов в ходе продолжающегося судебного процесса в Бакинском военном суде были объявлены имена некоторых военнослужащих вооруженных сил Армении, подвергших ракетному обстрелу гражданское население и инфраструктуру в городе Гянджа.

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