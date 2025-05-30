Назван объем газопотребления в Карабахе

За первые четыре месяца текущего года потребление газа на освобожденных территориях Азербайджана составило 4,7 миллиона кубометров.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом заявил первый заместитель генерального директора ПО "Азеригаз" Наиль Абдуллаев на заседании рабочей группы по вопросам энергоснабжения Межведомственного центра.

По его словам, в прошлом году потребление газа по региону составило 5,2 миллиона кубометров.

"Из общего объема 2,9 миллиона кубометров газа потребило население, 2,3 миллиона кубометров - нежилой сектор", - добавил Абдуллаев.