Азербайджан играет ключевую роль в энергетической стабильности Болгарии

Азербайджанский природный газ продолжает играть ключевую роль в обеспечении благоприятных цен на газ на болгарском рынке, сообщает в субботу Trend со ссылкой на заявление Комиссии по регулированию энергетики и водного хозяйства Болгарии (EWRC).

Комиссия установила цену на природный газ на июнь в размере 64,32 болгарских лева за мегаватт-час (MWh), без учета стоимости доступа, транспортировки, акциза и НДС. По этой цене государственная компания Bulgargaz будет поставлять газ конечным поставщикам и предприятиям, лицензированным на производство и передачу тепловой энергии.

Как отмечает EWRC, цена была определена после детального анализа обновленных данных, представленных Bulgargaz. Ключевым элементом ценовой формулы стало включение полного объема азербайджанского газа, поставляемого по интерконнектору Греция-Болгария (IGB) в рамках долгосрочного контракта с Азербайджаном.

"Эти объемы покрывают значительную часть энергетических потребностей Болгарии и играют важную роль в обеспечении благоприятной цены на природный газ", - говорится в заявлении комиссии.

Помимо азербайджанских поставок, Bulgargaz также заключила два контракта на поставку сжиженного природного газа (СПГ) с международными трейдерами.

Отметим, что интерконнектор Греция-Болгария соединяет Болгарию с Южным газовым коридором и входит в состав Вертикального газового коридора. Газопровод усиливает энергетическую связанность и безопасность в регионе, обеспечивая доступ к природному газу из новых и диверсифицированных источников. В настоящее время он работает с пропускной способностью 3 млрд кубометров в год, с возможностью увеличения технической мощности до 5 млрд кубометров. Интерконнектор обеспечивает около 70 процентов внутреннего потребления природного газа в Болгарии и служит надежным маршрутом для диверсифицированных поставок на ключевые рынки, такие как Молдова и Украина.